Pacto Histórico rechaza la ley de Rescate Fiscal y convoca marchas para el próximo 19 de noviembre

La ley de Rescate Fiscal propuesta por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella continúa marcando la agenda legislativa en lo que queda del año, pues, según lo dicho por el ministro de Hacienda y el vicepresidente, las cuentas están en rojo.

Entre los múltiples puntos que han generado mayor resistencia, por parte incluso de bancadas aliadas al Gobierno, están los cambios al IVA en productos de la canasta familiar, agropecuarios y medicina prepagada.

Durante el proceso para que dé inicio en el Congreso se están preparando los ponentes a favor y en contra de esta reforma tributaria, sin embargo, solamente dos han sido propuestos por parte de el Gobierno, lo que ha causado incomodidad en la oposición al no permitir uno de su bancada.

El proyecto de ley, que fue radicado con mensaje de urgencia en las Comisiones Conjuntas Económicas del Congreso, cuenta como ponente en Comisión Tercera al senador David Barguil del partido Conservador; y en Comisión Cuarta al senador Carlos Mario Farelo de Cambio Radical.

Mientras tanto, la oposición ha protestado porque aún no se les ha permitido proponer a sus ponentes, lo que en la práctica los frenaría si quisieran hacer una proposición alternativa e incluso de archivo.

Las marchas propuestas para el 19 de noviembre

Luego de las objeciones planteadas por el Pacto Histórico, el partido de oposición llamó a las calles para manifestarse el próximo 19 de noviembre contra la ley de Rescate Fiscal.

Entre los motivos para las movilizaciones, la bancada de izquierda está las reducciones en sectores como la educación, como en el SENA, o el incremento del IVA en productos de la canasta familiar.