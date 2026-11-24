La audiencia pública de la ley de rescate se llevó a cabo en el salón elíptico del Congreso. / Cristian Bayona

El Congreso de la República inició la discusión formal de la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia pública de tres programadas a nivel nacional para que gremios, organizaciones sociales y los mismos congresistas analicen punto por punto la propuesta del Ejecutivo.

Uno de los temas que más llamó la atención durante la sesión fue el debate que se armó en torno a los impuestos a los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y edulcoradas y algunos licores, como la cerveza. Diferentes organizaciones de tenderos pidieron al Congreso y al Gobierno no elevar más los impuestos a este segmento e incluso estudiar la posibilidad de eliminar los llamados impuestos saludables que se aprobaron en la anterior administración.

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Germán Gutiérrez, líder de un grupo de tenderos y propietario de una panadería en Bogotá desde hace más de 50 años, habló de las pérdidas que habrían tenido negocios como el suyo en los últimos años. “Pedimos que no se graven más las bebidas con edulcorantes y se amplíe el impuesto de la cerveza, ya que eso ha afectado a las tiendas, que han reducido sus ventas en algunos casos hasta la mitad y, en otros casos, han cerrado negocios o se han desplazado a otras ciudades”, dijo.

Fenalco, el gremio de los comerciantes, respaldó esta postura. “Esos impuestos no son efectivos para bajar el consumo, solo tienen el efecto de recaudar y logran una pérdida de puestos de trabajo. 1,8 millones de personas viven de las tiendas”, aseguró Christian Stapper, vocero del gremio.

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Desde la otra orilla, Red PaPaz defendió los impuestos saludables que ya se están cobrando y respaldó nuevas iniciativas para proteger la salud de los colombianos. Desde esa organización, Lina María Zafra aseguró que se deben fortalecer esos gravámenes con evidencia científica y no con la intervención de los intereses empresariales en el debate legislativo.

Los congresistas también se sumaron a este debate. Santiago Osorio, representante a la Cámara de la Alianza Verde, calificó como “populistas” las propuestas de algunos sectores de eliminar los impuestos a los alimentos ultraprocesados y aseguró que se debe diferenciar ese tipo de productos, que no aportan a la nutrición, de los ítems de la canasta familiar, que por ahora están exentos del cobro del IVA.

Desde otros sectores políticos, como el Centro Democrático, piden tumbar estos cobros para incentivar el crecimiento del sector privado como una fórmula para aportar al ajuste fiscal. El representante Santiago Castro, de la bancada de uribista, aseguró que ellos no solo se opondrán a que se cobren nuevos impuestos a este sector en la nueva reforma, sino que también plantean la opción de revisar los existentes; eso sí, teniendo en cuenta que se deben hacer las sumas y restas pertinentes en torno a la meta de ajustar las finanzas públicas.