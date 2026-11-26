Atlético Nacional derrotó 3-1 al Medellín en el clásico paisa de la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, asumiendo el liderato de la zona. El equipo Verdolaga se repuso a un gol en contra para imponerse con contundencia en el marcador.

El Poderoso, que se había adelantado con tanto de Keiner Klinger, sufrió la expulsión de Jeison Medina a los 40 minutos. Previamente había tenido la lesión del volante Daniel Cataño.

Análisis del partido

“El partido en el plan era bastante bueno, no nos sorprendió la estructura de ellos, sabíamos que podían jugar con tres y la idea era bloque medio alto, esperarlos allí y atacar dentro y fura las diagonales de sus tres centrales. Lo estábamos haciendo bien”, comentó Luis Amaranto Perea, técnico del Medellín.

Perea añadió: “El partido cambia con la expulsión de Jeison (Medina), que viene precedida de una falta a favor de Jeison, hay que revisarlo. Una vez más, nada que reprocharle a los muchachos, quizás en el final, ya con el 3-1, había que pensar más en lo que viene, la emoción nos estaba ganando, no era lo correcto”.

Sobre cómo intentó reacomodar sus fichas, comentó: “El replanteo, lo que buscamos fue hacer una doble línea de 4, (Halam) Loboa por la banda, que es intenso y dejar a (Keiner) Klinger para que pudiesemos atacar sus espaldas, fue lo que buscamos. Después nos toca meter energía, con la entrada de JuanFer (Quintero), de Jackson (Martínez) y de Yony (González) buscamos, por lo menos en esos balones largos, tener un receptor, porque no lo estábamos teniendo y con JuanFer podíamos filtrar pases.

“Estuvo muy cerca el 2-2, ya después fue más a la desesperada y se complicó. Felicitar a los muchachos, lástima que el partido se nos fue por todo lo que nos tocó modificar. Ahora viene Once Caldas, tocará en casa ganar y seguir en pelea”, concluyó.

Sobre el arbitraje

“Del árbitro no voy a decir absolutamente nada, si me parece que sacó demasiadas amarillas innecesarias. Cuando hay un partido tan complejo, me parece que el árbitro puede equilibrarlo un poco, no nos le podíamos acercar porque eran amarillas por todo lado, eso sí me sorprendió del árbitro. Es un buen árbitro, nosotros no perdemos por el árbitro, no quiero entrar en eso”, comentó sobre la actuación del juez Carlos Betancur.

Más minutos para Juan Fernando Quintero

Finalmente, de Juan Fernando Quintero, aseguró que aún no tiene la capacidad física para actuar más minutos, motivo por el cual no pudo ingresarlo antes al campo de juego. De igual manera, explicó por qué reemplazó prematuramente a Agustín Martegani.

“JuanFer no tiene hoy todavía para jugar 90 minutos. Yo sí sentía que si no quitaba a (Agustín) Martegani lo expulsaba, sencillo. Creo que estaba bastante amenazado, él estaba alterado y nosotros no podemos darnos el lujo de perder Un hombre más, Ya perdimos a Jeison, que es un jugador importante para nosotros, y perder a otro jugador, no podíamos darnos ese lujo”.

“Desgraciadamente muchos de los cambios han sido forzados por la situación, por las amonestaciones. Entra (Léider) Berrío por (Daniel) Cataño y después lo tengo que quitar por la amonestación, tenía que hacer muchos esfuerzos y en una de esas estábamos tomando muchos riesgos”, concluyó.