Asociación Caldense de Caballistas apela fallo que prohíbe consumir licor en cabalgata de Manizales

Manizales

La firma de abogados de la Asociación Caldense de Caballistas y del Club Activo 20-30, reconocen que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de la capital caldense, da prioridad a la parte cultural, histórica y económica de la ciudad como lo es la cabalgata, sin embargo, argumentan que apelan el fallo bajo tres medidas relacionadas al consumo de licor, las pruebas de alcoholemia obligatorias y el costo que se trasladaría a cada participante.

Carlos Alberto Arias, abogado representante explica que “Como lo manifesté desde Arias Aristizábal Abogados, hemos formulado un recurso de apelación frente a dichas tres medidas específicas de la sentencia. Quiero ser muy claro, no defendemos la embriaguez, el desorden y ni el maltrato animal, lo que sostenemos es que consumir una bebida alcohólica no constituye por sí mismo un acto contra los equinos, debemos diferenciar el consumo responsable de conductas que, realmente, ponen en riesgo a los caballos y a las personas. Manizales ya posee la implementación, tan importante, de protocolos veterinarios y controles en distintos puntos del recorrido”.

Por ese motivo, solicitan al Tribunal Administrativo de Caldas revisar esas restricciones que permita tener mecanismos de control eficaces, técnicamente, viables y proporcionados. El abogado Arias puntualiza que defender las tradiciones no significa desconocer el bienestar animal. “Las tradiciones culturales también deben evolucionar con responsabilidad y respeto; evolucionar no es prohibirlo todo, es aprender a poder hacerlo mejor”. El recurso ya fue radicado en mencionado tribunal.

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Cabe recordar que, en días pasados, el juzgado falló la sentencia de primera instancia, en que se prohibía el consumo de alcohol en la cabalgata en la ciudad de Manizales estableciendo una serie de exigencias estrictas acerca de la organización de esta clase de eventos.