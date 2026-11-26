El expresidente Juan Manuel Santos lanzó una advertencia sobre la manera en la que el Gobierno de Abelardo De La Espriella presenta los resultados de las operaciones militares y, además, señaló que exhibir los cuerpos de personas dadas de baja podría enviar un mensaje equivocado a los integrantes de la fuerza pública, incentivando la producción de más cadáveres.

La declaración se produjo durante un encuentro realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, en medio de la conmemoración de los diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

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Santos cuestionó que el jefe de Estado se pasee en medio de los cuerpos de personas muertas durante operaciones militares y relacionó este tipo de comportamientos con las prácticas que estuvieron en el origen de los llamados falsos positivos.

“Se lo dije al presidente y se me vino un mundo encima, eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres, y ese fue el origen de los falsos positivos”, afirmó Santos.

El expresidente también se refirió a la dignidad que, a su juicio, debe mantener quien ocupa la Presidencia de la República y aseguró que este tipo de actuaciones no corresponden al comportamiento esperado de un jefe de Estado.

“Los jefes de Estado deben mantener cierta dignidad, cierto nivel de dignidad, y un jefe de Estado paseándose por los cadáveres, pues va en contra de esa dignidad”, agregó.

Santos pide no abandonar la implementación del acuerdo de paz

Durante el mismo encuentro, Juan Manuel Santos insistió en la importancia de mantener los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz firmado en 2016. El exmandatario reconoció que todavía existen importantes desafíos, especialmente en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Asimismo, recordó que el compromiso contempla reparar a diez millones de personas afectadas por la violencia y advirtió que cumplir con ese objetivo podría tomar varias generaciones.

“Lo que no podemos es ni bajar la guardia ni perder la esperanza. Lo que necesitamos es reafirmarnos en ese camino, convencer a mucha más gente, sobre todo a los jóvenes, de que un país en paz es mucho mejor que un país en guerra”, manifestó.

El exmandatario aseguró que las personas mas afectadas por el conflicto armado y las guerras son especialmente las mujeres.

“La que mas sufren las guerras a través de la historia son las mujeres, entonces por eso también en la negociación comenzamos a hablar de introducir que ningún acuerdo de paz en el mundo había hecho eso un enfoque de género transversal a todo lo que se negociara en el acuerdo de paz”.

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La conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz volvió a poner sobre la mesa los avances y desafíos de su implementación, así como la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas y avanzar en la construcción de paz en Colombia.

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