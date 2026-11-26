Tras la reunión, los cancilleres de ambos países, Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano, ofrecieron una declaración conjunta en la que confirmaron la voluntad de mantener y profundizar la cooperación bilateral. El encuentro permitió revisar proyectos estratégicos y definir prioridades para avanzar en una agenda común.

El acercamiento tiene especial relevancia por el reciente cambio de Gobierno en Paraguay. Alliana asumió la Presidencia el pasado 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña. Con esta visita, Milei se convirtió en el primer presidente extranjero en reunirse oficialmente con el nuevo mandatario paraguayo.

Infraestructura y conectividad: uno de los principales ejes

Uno de los asuntos centrales fue la modernización de la infraestructura fronteriza. Ambos gobiernos analizaron proyectos para renovar los puentes y los puestos de control que conectan sus territorios, entre ellos los pasos de Clorinda-Puerto Falcón y Pilar-Puerto Cano.

También abordaron las obras relacionadas con el Corredor Bioceánico y la Hidrovía Paraguay-Paraná, una ruta fluvial estratégica para el transporte de mercancías y la salida de productos hacia los mercados internacionales.

La intención es mejorar la conectividad, facilitar el movimiento de personas y cargas y fortalecer el intercambio comercial entre los dos países.

Energía y comercio: una agenda de interés común

La cooperación energética también ocupó un lugar destacado. Los funcionarios conversaron sobre el funcionamiento de la entidad binacional Yacyretá y los proyectos hidroeléctricos Corpus Christi e Itatí-Corá.

Asimismo, analizaron las posibilidades de integración gasífera y el potencial de Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de hidrocarburos de Argentina.

En materia comercial, los gobiernos destacaron que el intercambio entre ambos países se aproxima a los 4.000 millones de dólares. Por ello, acordaron trabajar en mecanismos que faciliten el tránsito fronterizo y permitan dinamizar las operaciones comerciales.

Cooperación en seguridad y apoyo ante la crisis de Ueno Bank

Otro de los puntos abordados fue la lucha contra el crimen organizado transnacional. Argentina y Paraguay acordaron dar continuidad a sus programas de cooperación en inteligencia y ciberseguridad, con el propósito de fortalecer la coordinación frente a las amenazas que afectan a la región.

La reunión también estuvo marcada por la situación financiera de Paraguay tras la intervención de Ueno Bank. El canciller paraguayo agradeció la colaboración del Gobierno argentino para buscar alternativas frente a las consecuencias de esta crisis.

Por su parte, Quirno confirmó que Argentina puso a disposición sus equipos económicos y financieros, incluido el apoyo del Banco Central, para colaborar con las autoridades paraguayas en la búsqueda de mecanismos que permitan recuperar los activos de la entidad.

El respaldo de Paraguay a Argentina

En el plano internacional, Paraguay reiteró su respaldo a la candidatura del argentino Rafael Grossi para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. También ratificó su apoyo a los derechos de Argentina sobre las islas Malvinas.

Al finalizar el encuentro, el canciller argentino calificó de excelente la relación entre ambos países y destacó la intención de continuar trabajando sobre una agenda compartida.

De esta manera, Milei y Alliana buscan preservar la cercanía diplomática entre Buenos Aires y Asunción y dar continuidad a proyectos de interés estratégico para ambas naciones, en un escenario regional que exige mayor coordinación política, económica y comercial.