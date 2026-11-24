Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reaccionó frente al ataque terrorista registrado el 23 de noviembre contra la sede de la Gobernación del Meta, donde más de 20 personas resultaron heridas. El mandatario se solidarizó con su homóloga Rafaela Cortés.

“Toda mi solidaridad con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, su equipo y todos los metenses. ¡No están solos!”, sostuvo el gobernador Zuleta a través de la red social X.

Más información Carro bomba explotó contra la Gobernación del Meta: hay 23 personas heridas

“Hoy más que nunca, debemos unirnos como país para defender la vida, la tranquilidad de nuestras familias y el futuro de nuestra nación. No podemos permitir que el miedo se tome nuestro día a día ni que la violencia vuelva a escribir nuestra historia. ¡Colombia no se arrodilla ante la violencia!”, agregó.

Las autoridades informaron que la detonación causó daños estructurales en el edificio de la Gobernación y en varias edificaciones aledañas, pero no hay reporte de personas fallecidas.