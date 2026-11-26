Incautan cerca de media tonelada de marihuana en zona rural de San Carlos, Córdoba: no hubo capturas. Foto: prensa Policía.

Montería

Un operativo conjunto que integró a las tropas del Gaula Militar Sinú, bajo el control táctico de la Décima Primera Brigada, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 del Ejército Nacional, y a la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, permitió la ubicación e incautación de cerca de 500 kilogramos de marihuana en una vía del municipio de San Carlos, Córdoba. Según la investigación, el cargamento pertenecería al Clan del Golfo.

Las autoridades detallaron que la acción articulada no dejó capturas, pero sí la incautación de un camión que fue abandonado con paquetes del estupefaciente.

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“Durante el desarrollo de las verificaciones, los uniformados ubicaron al automotor y realizaron la señal de pare; sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la orden policial y emprendió la huida. Minutos después, el vehículo fue hallado abandonado varios kilómetros más adelante. Al efectuar la inspección, los investigadores encontraron 497 paquetes de sustancia estupefaciente, al parecer, marihuana, ocultos en compartimientos acondicionados dentro del camión”, informaron las autoridades.

Según lo informado, los paquetes de estupefacientes tendrían un valor aproximado de $1.800 millones de pesos. En ese sentido, la Fuerza Pública precisó que “este operativo afecta de forma directa la capacidad de recaudación y financiación ilegal de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo”.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el cargamento provenía presuntamente del departamento de Risaralda y tendría como destino diferentes puntos de expendio ubicados en Córdoba, donde sería comercializado de manera ilegal.