Montería

Las autoridades de Montería advirtieron que después de las 6:00 p.m. está prohibida la navegación en el río Sinú para embarcaciones menores. Además, se implementaría un proyecto de señalización para ubicar a quienes se desplacen por agua.

Según el alcalde de la capital de Córdoba, Hugo Kerguelén, la prohibición ya existía, pero se recordó tras la muerte de un joven de 22 años, al parecer, por el volcamiento de una lancha en la que se transportaban 9 personas en horas de la noche. La Defensa Civil rescató el cuerpo en horas de la mañana del 23 de noviembre.

“Una lancha que salió del sector del barrio El Recreo chocó con un tronco en el río Sinú. Ocho fueron rescatados (…) De noche el río no avisa. Por eso la ley prohíbe navegar en embarcaciones menores después de 6:00 p.m. Esa norma no es capricho: salva vidas”, expresó el mandatario municipal.

Tras lo expuesto, la administración municipal informó que la Policía, Inspección Fluvial y la Defensa Civil intensificarán labores de vigilancia para hacer cumplir la norma en el río Sinú. El citado caso aún es materia de investigación.