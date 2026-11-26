Este jueves, 26 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Manuel Capa, integrante de Salvamento Marítimo en El Hierro, y delegado sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), analizó la situación humanitaria que enfrenta esta isla española tras la llegada de más de 2.600 migrantes en apenas tres días.

El rescatista, quien acumula 15 años de experiencia en la institución, solicitó más personal para evitar accidentes por fatiga.

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¿Cómo las embarcaciones llamadas ‘cayucos’ soportan el peso y los días en el mar?

Al ser consultado sobre la capacidad de estas embarcaciones para transportar a más de cien personas durante varios días en mar abierto, el integrante del Salvamento explicó que se trata de canoas diseñadas principalmente para la pesca en países como Senegal, Gambia y Mauritania.

“No dejan de ser barcos de pesca artesanal locales en estos países de origen de África. Lo que hacen simplemente es cargarlos de gente y los trasladan con sus motores fuera de borda. Vienen navegando seis o siete días desde sus países, rumbo norte, y desembocan todos en la isla de El Hierro”, detalló.

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El desplazamiento migratorio hacia Canarias

Sobre si había visto una migración de esta magnitud en sus 15 años de servicio, el rescatista señaló que aunque no en El Hierro con esa intensidad, los flujos migratorios se desplazan según el endurecimiento de los controles fronterizos.

“He trabajado mucho tiempo en el mar de Alborán, en la parte norte de Marruecos. A medida que se endurecen los controles fronterizos en Marruecos, pagados con dinero europeo, ese volumen migratorio se va desplazando y va buscando zonas menos vigiladas y posiblemente más lejanas”, explicó.

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En ese mismo contexto, recordó los aumentos registrados en Canarias de 2005 y entre 2019 y 2020: “Son cíclicos, hay unos momentos de avalancha, se llegan a acuerdos políticos entre Europa y países africanos, se contiene un poco la situación y luego vuelven a surgir las migraciones.

“El flujo nunca termina de desaparecer y hay momentos álgidos donde aumenta, como puede ser ahora”, sostuvo.

Presiones políticas

Frente a las posibles motivaciones detrás de las salidas, Capa aclaró que Marruecos incide principalmente en las rutas hacia islas más al norte como Lanzarote, mientras que hacia El Hierro las partidas provienen más del sur, donde países como Senegal, Gambia, Gabón y Mauritania revocaron licencias de pesca a embarcaciones españolas como medida de presión para obtener ayudas económicas.

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Sin embargo, subrayó que el factor determinante para el aumento de embarcaciones en este trimestre es el clima oceánico: “Entre septiembre y diciembre se generan unas calmas en el mar de Canarias, donde las condiciones meteorológicas son propicias para hacer la navegación, entre comillas, más segura desde estos países de origen”, indicó.

Llamado por sobrecarga laboral y fatiga

Finalmente, Capa aclaró que Salvamento Marítimo no interviene en decisiones políticas, pero hizo un llamado urgente al Gobierno español para reforzar las tripulaciones que atienden los rescates sin pausa en la isla.

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“Lo que nosotros como trabajadores reivindicamos es la sobrecarga de trabajo que hay, que de alguna manera se nos refuerce con más personal para poder desarrollar un trabajo seguro, poder atender esas necesidades que hay en el rescate de estas personas y evitar las posibilidades tener un accidente por fatiga, porque son muchas horas”, concluyó.

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