Marruecos conocía preparativos entrada migrantes a Ceuta, según la inteligencia española

Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a la ciudad norteafricana fronteriza de Ceuta los días 30 y 31 de julio, y sus autoridades “eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo”, según un informe de los servicios secretos españoles.

El documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que tuvo acceso EFE, fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias de la avalancha migratoria sufrida por esa ciudad española desde Marruecos.

El informe sobre el acceso de más de 80.000 personas a nado y a pie remitido a la magistrada afirma que las autoridades marroquíes conocían “con detalle” la existencia de convocatorias en redes sociales, “con un gran seguimiento” por parte de sus usuarios, que llamaban a esta entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

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“Dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo”, añade el CNI.

Señala también que, en lo que respecta al conocimiento previo de la amenaza, además de un aviso remitido por el CNI, los Servicios de Inteligencia y fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran “absolutamente conocedores de que se estaba generando una situación anómala”.

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Era anómala, continúa, “en términos de posibles intentos de entradas irregulares”, además de ser conscientes de “un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos” a ese acontecimiento.

El documento también asegura que, a nivel operativo, “no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación”, es decir, la gran afluencia de migrantes que querían entrar en Ceuta desde el país vecino.

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