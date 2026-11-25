El salvadoreño Kilmar Ábrego, convertido en un símbolo de la política de mano dura del Gobierno de Donald Trump tras su deportación ilegal de EEUU, decidirá en España, donde aterrizó este miércoles procedente de Washington, sobre sus próximos pasos, según dijo a EFE su abogado, Chris Newman.

Ábrego está “invitado a compartir su historia aquí y en muchos países y escogió España como primera etapa”, sostuvo Newman en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde aterrizó el vuelo en el que viajó el salvadoreño a las 10:59 horas de este miércoles, según constató EFE.

“Tiene muchas ganas a asistir a un partido de fútbol en España” y desde aquí “va a decidir los próximos pasos”, detalló el abogado, quien ya estaba en Madrid esperándolo.

Tras abandonar voluntariamente EEUU, el salvadoreño llega a España acompañado de su mujer como turista, con su pasaporte, y permanecerá en el país “pocos días”, según Newman, que no detalló a qué otros lugares piensa viajar.

El abogado denunció las “muchísimas mentiras sobre Kilmar y su familia” que ha propagado el Gobierno de Trump, que “sigue haciendo lo mismo y sigue violando” sus derechos.

Pasajeros que iban en el mismo vuelo que Ábrego relataron a EFE en la Terminal 1 del aeropuerto que “lo sacaron primero del avión”, que iba cubierto “con una sudadera” y que “lo metieron en una patrulla de la Policía”.

El acuerdo que permitió su salida de Estados Unidos no se ha hecho público y se produce después de meses de presión del Gobierno de Trump para deportarlo a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Ábrego fue detenido por agentes migratorios de EEUU en marzo de 2025, cuando vivía en el estado de Maryland con su familia, y deportado a El Salvador pese a una orden judicial que impedía su expulsión a ese país por temor a que sufriera persecución.

Permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, hasta que fue devuelto a Estados Unidos para afrontar cargos penales en Tennessee.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que “no es sorprendente” que Ábrego haya viajado a España debido a lo que tildó de “políticas radicales de fronteras abiertas” de este país.

En un mensaje en la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que “no es sorprendente que este extranjero ilegal criminal elija ir a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales”, en aparente alusión a la entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta de finales de julio.