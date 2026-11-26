El médico geriatra Robinson Cuadros asegura que ante la llegada de un segundo pico respiratorio y el aumento de la crisis respiratoria en Colombia, es importante estar preparado y bien informado.

La neumonía es una infección respiratoria aguda causada con mayor frecuencia por virus o bacterias. Ahora, justamente en el marco del mes mundial de la neumonía, es importante resaltar que, si bien se trata de una afección respiratoria, la neumonía afecta la salud general y puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en pacientes de todas las edades.

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Normalmente, su atención suele enfocarse en los pulmones, sin embargo, los estudios evidencian una relación directa de la enfermedad con afecciones en el corazón, por ejemplo, y es importante empezar a abordarla desde una perspectiva más amplia.

La revista médica internacional JAMA, publicó una investigación en la que se evidenció que la hospitalización por neumonía se asociaba con un mayor riesgo posterior de enfermedad cardiovascular.

Se habla de infarto miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por cardiopatía coronaria. Entre los pacientes de 65 años o más, el riesgo fue aproximadamente cuatro veces mayor durante los primeros 30 días después de la neumonía.

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Así las cosas, esto no significa que todas las personas con neumonía desarrollarán un problema del corazón, sin embargo, es importante saber que una infección que requiere hospitalización cómo la neumonía, sí puede llegar a generar complicaciones más allá de los síntomas respiratorios. Los adultos mayores, los niños y las personas que conviven con enfermedades preexistentes son más propensos a lo anterior.

¿Cuál es la mejor forma de protegerse?

Según la doctora María Gabriela Ábalos, líder médica de Vacunas de Pfizer para Latinoamérica, “en América Latina, necesitamos seguir impulsando una conversación sobre prevención que acompañe a las personas en todas las etapas de su vida. La vacunación cómo medida de prevención y mantener el seguimiento médico son parte de ese cuidado. ”

Estar preparado y prevenir en la medida de lo posible es la indicación médica. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacunación es una herramienta útil para la prevención de la neumonía y otras afecciones respiratorias.

Lo ideal es promover un enfoque de inmunización a lo largo de la vida mediante vacunación que no debe limitarse a la infancia, más bien, debe responder a las necesidades de distintas edades y a los cambios en sus condiciones de salud.

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Según Robinson Cuadros, médico geriatra, ante el pico respiratorio que enfrenta Colombia, la vacunación es la mejor estrategia de salud pública. ¿Quiénes deben estar atentos? sobre todo los niños, pero también las personas mayores.

“Las infecciones respiratorias pueden descompensar cualquier enfermedad previa a nivel cardiovascular o metabólica cómo la diabetes.” Así, la vacunación contra la influenza y el neumococo también es altamente recomendable.

¿Cómo protegerse?

Además de la vacunación, es importante no dejar de lado medidas adicionales de protección que previenen el contagio de personas cercanas, advierten los expertos.

En ese sentido es indispensable:

Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar

Eliminar de inmediato los pañuelos de un solo uso

Limitar el contacto con familiares y amigos

Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de toser y estornudar

Con todo, en este mes mundial de la neumonía el llamado es a fortalecer la prevención, buscar atención oportuna y acompañar la recuperación, pues “son acciones relevantes para las personas y familias de la región.”