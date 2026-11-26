Colombia

La Superintendencia Nacional de Salud a través de su estrategia para fortalecer la función de control, entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 2026 abrió 89 investigaciones y emitió 112 decisiones administrativas, de las cuales 512 se encontraban en procesos pendientes de trámite.

El proceso de las investigaciones comenzó con presuntos incumplimientos que habrían generado barreras de acceso a los servicios de salud.

Entre los hallazgos se encuentran demoras en la entrega de medicamentos e insumos, atención inoportuna, dificultades para acceder a consultas especializadas, incumplimiento de fallos de tutela y deficiencias en la atención y respuesta presentadas por los usuarios.

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Los principales actores de las investigaciones

Las 89 investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud se distribuyen entre diferentes actores del sistema de salud:

38 de ellas corresponden a EPS .

de ellas corresponden a . 24 a prestadores de servicios de salud.

a de salud. 27 a operadores logísticos, gestores farmacéuticos, entidades territoriales, generadores y recaudadores de recursos.

Igualmente en el proceso de las 112 decisiones administrativas se realizaron 28 multas que ascienden a $11.892 millones, en el que 15 de ellas fueron para EPS por $6.578 millones, 5 para IPS y 8 multas para otros actores del sistema de salud.

Además de presentar 57 amonestaciones escritas y 27 decisiones de cierre o archivo de actuaciones administrativas.

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