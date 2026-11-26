A través de sus redes sociales, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó este jueves un contrato de $31 millones entregado al sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella, cercano al presidente Abelardo de la Espriella.

La congresista aseguró que se trata de un gasto que no responde al principio austeridad en medio de la crisis fiscal. Según su visión, es un contrato para “hacer unas misas, bendecir oficinas, y turistear por San Andrés y Barranquilla”.

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“La ‘austeridad y apretón fiscal’ no toca a los amigos del Presidente. Qué vergüenza lo que hacen en el Dapre”, escribió la senadora Pedraza en sus redes sociales.

Precisamente, en medio de esa apuesta de austeridad, el Gobierno De la Espriella ha anunciado varias medidas, entre esas la orden a los ministros y directores de departamento del uso prioritario de inmuebles públicos para cumplir con el plan de austeridad.

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Fue así como en la circular 13 de 2026, la administración pidió evitar la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles privados que tengan como fin habilitar sedes de las entidades públicas.

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