El triunfo de Karol G y Feid en los Latin Grammy 2026 sigue dando de qué hablar. Los artistas colombianos se llevaron el reconocimiento a Mejor Interpretación de Reguetón por su colaboración ‘Verano Rosa’, incluida en el álbum ‘Tropicoqueta’. Sin embargo, llamó la atención que ninguno de los dos subiera al escenario cuando se anunció el resultado.

La ausencia de los cantantes ocurrió durante la Premiere de los Latin Grammy, ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan varias de las categorías de la premiación.

Días después, Feid fue consultado sobre lo sucedido y explicó por qué no apareció para recibir el reconocimiento. En una conversación con el programa Despierta América, de Univision, el intérprete respondió: “Porque no me llamaron”. También aclaró que sí estuvo presente en la gala y que posteriormente le entregaron el reconocimiento.

Pero la conversación no se quedó en el premio. Al cantante también le preguntaron por su relación actual con Karol G, luego de los comentarios que han surgido alrededor de su vida sentimental. Ante la pregunta, Feid respondió: “Súper bien, súper bien”, sin entrar en mayores detalles.

La respuesta volvió a despertar la atención de los seguidores de ambos artistas, quienes siguen pendientes de cualquier declaración sobre su vínculo.

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Mientras tanto, ‘Verano Rosa’ suma un importante reconocimiento a la trayectoria musical de los dos colombianos y se convierte en una de las canciones destacadas de la premiación de este año.