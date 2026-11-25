Este miércoles, el Director de Servicios Consulares de Colombia, Luis Fernando Orozco, se encuentra en la zona de guerra en Ucrania, haciendo una visita humanitaria a los más de 20 colombianos considerados como prisioneros de guerra.

El Gobierno está recolectando sus requerimientos de comunicación con familiares y las necesidades de asistencia jurídica y consular.

Sin embargo, esto no funge como una intervención en los procesos judiciales o en las decisiones de este país.

Cabe recordar que existe una cadena de supuestas vacantes activas en Ucrania y Rusia, que realmente hacen parte de grupos de reclutamiento para intervenir en este conflicto internacional.

En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Cancillería ha recibido 2.158 solicitudes de asistencia consular, por lo que hoy realizan esta visita, como parte de las gestiones diplomáticas para atender las solicitudes de las familias de estos connacionales retenidos.