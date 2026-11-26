La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado la barrera de los 12.000 casos confirmados, incluidos más de 5.900 muertos, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 24 de noviembre, se han registrado un total de 12.021 infecciones, incluyendo 5.904 fallecimientos.

Tasa de letalidad del 49,1%

La epidemia -el decimoséptimo brote en la RDC y el segundo más mortífero de la historia registrado a nivel global- presenta actualmente una tasa de letalidad del 49,1 %, precisó el INSP.

El brote afecta a 69 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, están afectadas Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Sur (este), Ubangui del Sur (noroeste) y Ubangui del Norte (norte).

El pasado día 18, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que la epidemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras la reunión trimestral del comité de emergencia sobre esta crisis, que hace un seguimiento del brote.

Tedros expresó en la reunión su preocupación por que dos tercios de las muertes se sigan produciendo fuera de los centros de tratamiento, lo que parece indicar que muchas infecciones se siguen detectando demasiado tarde y que el seguimiento de los contactos aún es insuficiente.

Por su lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) alertaron el 15 de noviembre -cuando se cumplieron seis meses de la declaración de la epidemia- que la crisis humanitaria, la inseguridad y el desplazamiento de población en el este de la RDC pueden derivar en «un gran brote a nivel continental» de ébola.

Segundo peor brote de la historia

La RDC declaró el pasado 15 de mayo esta epidemia de ébola, que ya se ha convertido en la segunda más mortífera de la historia a nivel global, aunque todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El actual brote también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin de la epidemia, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos relacionados con el brote congoleño en otros dos países africanos -Kenia (nueve, incluyendo dos fallecimientos) y Nigeria (uno)-, así como en Francia (uno).

A estos se suman cuatro personas evacuadas tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos, otra al Reino Unido y dos a Alemania.

Vacuna experimentales

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra Bundibugyo.