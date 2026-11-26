Boyacá

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal revelan un panorama preocupante frente a los homicidios de mujeres en Boyacá. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 57 homicidios en el departamento, de los cuales 13 tuvieron como víctimas a mujeres. Esta proporción supera el promedio nacional, donde las mujeres representan el 7 % del total de víctimas.

El profesor Jacinto Pineda, director de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), explicó que, aunque Boyacá tiene una de las tasas de homicidio más bajas del país, la situación cambia cuando se analiza la participación de las mujeres entre las víctimas. Según el investigador, “la proporción de víctimas de homicidios en Boyacá es mayor a la del país”, especialmente en los años 2024 y 2026.

Por municipios, Duitama presenta el panorama más preocupante. De los cinco homicidios registrados entre enero y agosto, tres tuvieron como víctimas a mujeres, es decir, el 60 %. En Tunja fueron asesinadas tres mujeres de un total de seis homicidios. También se reportaron casos en San José de Pare, Aquitania, Paipa, Puerto Boyacá, Tota y Ventaquemada.

Otro aspecto que llamó la atención del investigador es la edad de las víctimas. Siete de las 13 mujeres asesinadas tenían más de 60 años, dos estaban entre los 20 y 24 años y otras dos entre los 55 y 59 años. Además, nueve de los homicidios ocurrieron en viviendas, una circunstancia que evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres en sus propios hogares.

Al analizar los escenarios de violencia, Pineda señaló que existe una diferencia entre las condiciones que enfrentan hombres y mujeres. “Los hombres están más expuestos a violencia interpersonal en espacios públicos, mientras que las mujeres enfrentan mayor riesgo en entornos íntimos o familiares”, explicó.

A los homicidios se suman 1.119 casos de violencia intrafamiliar registrados en Boyacá durante el mismo periodo, de los cuales 712 corresponden a violencia de pareja. Para el investigador, estas cifras reflejan la persistencia de diferentes formas de violencia contra las mujeres, un fenómeno que continúa representando un desafío para las instituciones y las autoridades encargadas de su prevención y protección.