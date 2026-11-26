Este jueves, el expresidente Álvaro Uribe dio declaraciones sobre varios temas de la coyuntura nacional. Además de hablar de la propuesta de ley de rescate fiscal que ya le envió al Gobierno y de la polémica por los ataques en redes sociales a Paloma Valencia, Uribe se refirió a la propuesta política que tienen para el próximo año, en las elecciones territoriales de alcaldes, gobernadores y concejales.

El mandatario reiteró que considera al Centro Democrático como un partido deliberante y que en las bases ya están analizando las posibles candidaturas, por ejemplo para la alcaldía de Bogotá.

En este punto fue consultado sobre la posibilidad de que para la ciudad lleguen nombres como el de la exsenadora Paloma Valencia o el de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.

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Sobre Valencia, Uribe dijo que tiene compromisos académicos que resumió como “un programa universitario bien importante. Y sobre la posibilidad de que María Claudia Tarazona esté en la lista al Concejo de Bogotá, aseguró que ”sería muy buena" y que “tiene mucha garra”.

En el seno del uribismo reconocen que el reto para 2027 están en hacerle frente a otras fuerzas de derecha, particularmente a la que representa el presidente Abelardo de la Espriella con Defensores de la Patria y Salvación Nacional.

De hecho, estos dos partidos esperan una fusión ante el CNE para unificar fuerzas de cara a las regionales.