La pensión, entre otras cosas, es un derecho que tiene todo colombiano para, económicamente, asegurar su vida una vez finalice su etapa laboral y se retire. Colpensiones detalla que esta misma “garantiza que los trabajadores y sus familias cuenten con protección” en esa misma materia.

¿Cómo se crea una pensión?

Pues bien, en el concepto básico, la pensión se va estructurando desde el inicio de su vida laboral, ya sea que su empresa aporte de su salario, o que usted como salario haga esos aportes.

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Porvenir, el fondo privado de pensiones, explica que esta misma se construye mes a mes con los aportes que usted haga hasta que cumpla la edad para pensionarse.

Sin embargo, al respecto hay muchas dudas, por ejemplo, si su empresa lo puede despedir cuando usted esté cerca de pensionarse.

¿Qué es estar cerca de pensionarse?

Lo primero que debe saber es que estas son las edades, para hombres y mujeres, que se deben cumplir para acceder a la pensión, aparte de que se deben cumplir otros requisitos más.

Hombres: haber cumplido 62 años.

Mujeres: Haber cumplido 57 años.

1300 semanas cotizadas (aproximadamente 26 años).

Ahora, el tema de la cercanía puede ser algo subjetivo, cerca puede ser tanto un año o seis meses, como una semana o tres días.

Por este motivo, la misma Corte Suprema de Justicia respondió a cuál es la temporalidad de esa cercanía y, en esa línea, si lo pueden o no despedir si está en ese periodo de tiempo cercano a pensionarse.

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¿Una persona puede ser despedida de su trabajo cuando está cerca de pensionarse?

La Corte Suprema de Justicia, en enero del 2026, fijo que no. Una persona, tanto en lo público como en lo privado, no puede ser despedido por su empleador si está cercano a pensionarse. Esto se denominó como la protección del fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados.

Pero, ¿y el tiempo? El alto tribunal estableció que los empleadores particulares no podrán despedir al trabajador si le faltan tres años o menos para la edad pensional.

“Los empleadores particulares no pueden despedir sin justa causa a sus trabajadores durante el trienio anterior al arribo de la edad, aun cuando hayan cumplido con las semanas de cotización”, dijo la Corte.

La Sala de Casación Laboral subrayó que en “el lapso que corre entre la inactividad laboral y la consolidación definitiva del derecho a la pensión, definido ya como de tres años o menos para adquirir el derecho pensional, debe ser objeto de protección por el fuero de estabilidad laboral reforzada de los prepensionados, pues de lo que se trata es de garantizarle a éste ―y a su núcleo familiar― las fuentes normales de existencia durante el período que hace falta para el aseguramiento de la pensión y, de esta manera, evitar que el sujeto de especial protección caiga en un estado de necesidad, producto de la pérdida del empleo”.

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Condiciones

También dejó entre ver que en caso de que haya una justa causa, el despido si puede tener efecto aunque el trabajador esté por pensionarse.

“La estabilidad no puede entenderse como una permanencia absoluta o irrestricta en el puesto de trabajo, sino en la aplicación de medidas normativas que protejan al trabajador para que las causales de despido acreditadas por el empleador no resulten arbitrarias o contrarias a derecho”, concluyó.

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