Once Caldas sufrió una dura derrota en su visita a Santa Fe en Bogotá, por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo de Manizales cayó al fondo de la tabla.

La derrota, significó, además, la primera de Carlos ‘Panelo’ Valencia desde que asumió la dirección técnica del equipo, reemplazando a Hernán Darío Herrera, a quien acompañó como asistente técnico.

Tras la derrota, Panelo se refirió a algunos cambios que tuvo en su equipo titular: “Armamos la estructura con un equipo que no queríamos renunciar al ataque, por eso colocamos a Helieyker (Guzmán), (Andrés) Correa, que ha jugado en esa posición, con perfiles. Analizar el resultado, a través del marcador, de pronto es ucho más fácil”.

“Si el resultado era adverso, yo sabía que me iban a preguntar por qué (Andrés) Correa iba a jugar. En el primer tiempo fue por la zona donde más atacamos, lastimosamente, un partido que teníamos controlado hasta el minuto 44, donde nosotros tuvimos mucha posesión del balón, de pronto nos faltó ser más punzantes y ahí el equipo lo sintió”, agregó.

Sobre la etapa complementaria, comentó: “Lastimosamente, en el segundo tiempo, nosotros quisimos volver a tener el control del juego y de esa forma empatar, pero me quedan muchas dudas; primero, en el segundo gol de ellos, la falta no la vemos, porque se revisó, y la posición del Turro en el gol. Independiente de todo eso, me parece que el equipo tuvo pasajes importantes”.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que es muy competitivo, que tiene muy buen juego aéreo y pelota quieta. Nos ganan el partido, pero acá lo más importante es la autocrítica nuestra, después lo corregiremos con las ayudas audiovisuales del partido, corregiremos y seguiremos para delante”, ponderó de Santa Fe.

Finalmente, manifestó sobre la perdida del invicto: “Lo del invicto, eso no me preocupa, me ocupa más que nuestro equipo vuelve a conectarse, vuelva a ser sólido y que las fallas que tuvimos las corrijamos, para volver a ser ese equipo sólido que habíamos sido en los partidos”.

Once Caldas se estará enfrentando ahora en una doble confrontación al Medellín, este domingo jugarán en suelo antioqueño; mientras que el miércoles 2 de diciembre jugarán en Manizales.