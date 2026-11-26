Atlético Nacional salió de esa racha de cuatro partidos con empate ante Once Caldas (2 por Copa Colombia)y logró quedarse con el triunfo en el clásico frente a Medellín. James Rodríguez fue una de las figuras, al aportar asistencias para los goles de William Tesillo y Elías Cabrera, mientras que Alfredo Morelos concretó el 3-1.

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El juego dejó la expulsión del delantero del Poderoso, Jeison Medina, al minuto 40, cuando estaba 1-1. Esta situación marcó el futuro del encuentro y encaminó la victoria del conjunto Verdolaga, que ahora deberá pensar en el encuentro frente a Santa Fe del próximo sábado en Bogotá.

Las palabras de Lucas González en rueda de prensa

El técnico analizó la victoria en el clásico, pero una de sus declaraciones más llamativas fue cuando le preguntaron por lo que venía para el equipo, el duelo con Santa Fe. Resaltó el hecho de que los bogotanos pudieron derrotar a Once Caldas (3-0), algo que ellos no pudieron en cuatro enfrentamientos.

“Santa Fe es un excelente equipo. Hicieron hoy lo que no pudimos hacer nosotros en cuatro partidos y eso demuestra la calidad de equipo que son y los jugadores que tienen”, inició diciendo al respecto.

“Vamos a plantear el partido para ir a intentar ganarlo como como nos lo exige la historia y nuestra hinchada. Creo que la única diferencia que es importante es no poder contar nosotros estando allá con nuestros hinchas. Verdaderamente sentí al estadio acompañándonos y eso es especial. Es lo que intentamos hacer siempre nosotros los jugadores y yo como entrenador, hacer que el hincha se sienta orgulloso y eso se logra con juego, pero también se logra con resultados”, agregó lamentando que no puedan contar con su afición para el siguiente duelo.

El triunfo frente al DIM: “Desafortunadamente se encuentran ellos con un gol en una falta a favor nuestra, en una situación de contra: mérito de el chico que lo hace muy muy bien y ahí el partido se pone difícil. Ahora era un bonito partido, difícil para los dos, 11 contra 11, desafortunadamente para ellos se quedan con uno menos. Es una imprudencia de su delantero y claro, a partir de ahí tenemos la responsabilidad, encontramos los espacios y afortunadamente lo terminamos ganando”.

La ausencia de Felipe Marín: “Pipe es un excelente jugador, pero es un jugador más de la plantilla. Hoy desafortunadamente no estaba disponible por la expusión del partido pasado y como digo siempre cada partido trae su afán. En este lo tuvimos que plantear sin Pipe. Ahora Pipe regresará y estará disponible para jugar con Santa Fe. Ya veremos si estará para iniciar o si la decisión es que entre a ayudarnos para rematar el partido”.

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El aporte de James y Cardona: “Son dos excelentes futbolistas y al igual que todos los demás tienen diferentes características. Nos dan mucho cuando tienen el balón, nos dan mucho cuando tienen el balón cerca a la portería contraria, y después tienen características particulares que hay que intentar sacarles ventaja. Yo creo que lo que más valoro de ellos dos es que son jugadores de equipo”.

Más sobre James y Cardona: “Lo que yo intento hacer como entrenador es simplificarles a ellos el trabajo a la hora de cuando perdemos el balón, pero tienen que ayudar al equipo, si no pueden estar en el campo. Y al momento que no pueden, ellos mismos levantan la mano y dicen, ‘Profe, ponga alguien más que pueda hacer esto mejor’”.

Sobre seguir jugando con 3 centrales: “Hoy decidimos jugar con tres centrales y dos extremos naturales. El partido pasado decidimos jugar con tres centrales y un lateral izquierdo. El siguiente partido, en función de lo que analicemos con Santa Fe, podremos jugar con tres centrales y un lateral derecho, tres centrales y un lateral izquierdo, tres centrales y dos extremos o dos centrales y dos laterales. Son todas las posibilidades que tenemos. Pero vuelvo y repito, ¿no? yo no puedo estar pensando en cómo vamos a plantear los siguientes partidos".