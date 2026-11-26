Luego de 17 años desde los primeros estudios de planeación, cerca de nueve años de obras fallidas y casi dos años de parálisis en el contrato actual, finalmente comenzaron los trabajos físicos para renovar los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS).

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las obras arrancaron el pasado 20 de noviembre y ya alcanzan un avance del 4,5 % en su fase preliminar. Los trabajos iniciales se concentran en la demolición controlada, manual y mecánica, sin implosiones, de las viejas edificaciones, registrando un 6 % de progreso en desmonte de cubiertas, 2,5 % en mampostería y 2 % en concretos.

Este avance destraba uno de los proyectos más cuestionados en la capital, cuyo contrato actual estuvo frenado durante más de 22 meses luego de que el Distrito rechazara pretensiones para elevar su costo inicial en más de un 60 %.

“Ahora tenemos la responsabilidad de garantizar que cada etapa avance con rigor técnico, protegiendo los escenarios cercanos y la seguridad de quienes utilizan la Unidad Deportiva El Salitre”, aseguró Daniel García Cañón, director del IDRD.

Una vez concluya el desmonte, se levantarán tres nuevos módulos deportivos para atletas de 31 disciplinas convencionales y paralímpicas.

Mientras avanza la obra, permanecen cerradas las canchas de voleibol playa y fútbol sintético del costado occidental, y las 11 ligas habituales continúan entrenando en escenarios alternos como el Coliseo Cayetano Cañizares y los Centros Felicidad.