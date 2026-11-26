Colombia

Un total de 77 celulares incautados, dos tabletas, una motocicleta recuperada y 21 establecimientos comerciales suspendidos dejaron las nuevas intervenciones del Bloque de Seguridad Urbana de la Policía Nacional en Bogotá.

Los operativos, que contaron con la participación de más de 300 uniformados y el acompañamiento de diferentes entidades, se realizaron en las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, con el propósito de combatir el hurto de celulares y el tráfico de autopartes.

Incautaciones y cierres en Los Mártires

En el sector de la calle 13 con carrera 15, las autoridades incautaron 77 celulares que presentaban presuntas alteraciones en sus sistemas informáticos, además de dos tabletas. En este mismo punto fueron suspendidos diez establecimientos comerciales por no cumplir con los requisitos legales para desarrollar su actividad económica.

Recuperaron una motocicleta en Antonio Nariño

Por otra parte, en el barrio Santander, los uniformados intervinieron talleres y establecimientos dedicados a la comercialización de motocicletas. Allí recuperaron una moto que tenía reporte de hurto y suspendieron temporalmente otros once locales por incumplimientos relacionados con el uso del espacio público.