Desde Santa Marta, en medio de un foro energético en el que se abordaron los riesgos para el sector debido al fenómeno de El Niño, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le envió un mensaje al Gobierno sobre el proyecto Sirius. Se trata del mayor descubrimiento de gas en la historia del país, que está pendiente de varios procesos de consulta previa.

Henríquez aseguró que 2030 o 2031 es una fecha muy lejana para la entrada en operación de Sirius, razón por la cual le pidió al presidente Abelardo de la Espriella priorizar la iniciativa.

Según explicó, se trata de una prioridad no solo para la seguridad energética del país, sino también una fórmula que ayudaría a enfrentar la crisis fiscal por la que en este momento se tramita la ley de rescate o reforma tributaria.

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Según el congresista, en este momento se está importando una de cada tres unidades de consumo gasífero; es decir, el 34 por ciento de la producción nacional, por lo cual considera que es urgente la entrada en operación de Sirius.

Al término del evento, el presidente firmó el Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, con participación del Ministerio de Minas, los gremios, autoridades territoriales, miembros de la bancada Caribe del Congreso y expertos.