Justicia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alfredo Saade por presunta participación indebida en política, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia en Brasil, debido a una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter) durante la campaña presidencial de segunda vuelta de 2026.

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En ese sentido, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2. Segunda para la Vigilancia Administrativa, decidió continuar con el proceso tras verificar los hechos ocurridos entre el 31 de mayo y el primero de junio de 2026, cuando Saade se desempeñaba como embajador.

Según el organismo de control, el exfuncionario habría utilizado su cargo para intervenir en la controversia política y expresar públicamente su respaldo a una campaña presidencial, en detrimento de uno de los candidatos que participaban en la contienda electoral.

Los mensajes que generaron el pliego de cargos contra Saade

La Procuraduría sustentó su decisión en varias publicaciones realizadas por Saade en su cuenta de X. Una de ellas, del 31 de mayo de 2026, estaba dirigida a la estrategia política de la campaña presidencial:

“Todos conocen las molestias que he tenido con @RoyBarreras y @AABenedetti pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo en el discurso, el pueblo quiere a un líder firme”, escribió.

Para la Procuraduría, este mensaje habría trascendido una simple opinión personal y se habría convertido en una intervención en la campaña electoral.

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En el análisis de esa publicación, el Ministerio Público consideró que la expresión “tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo” constituiría una orientación de campaña.

Otro de los mensajes que hizo parte del proceso fue publicado el primero de junio de 2026 y estaba dirigido al entonces presidente Gustavo Petro:

“Presidente @petrogustavo victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate Colombia”.

Frente a esta publicación, la Procuraduría consideró que Saade habría pasado a ser un actor de intervención y agitación política durante la campaña electoral.

También examinó un mensaje en el que el exembajador cuestionó los resultados electorales y pidió revisar los votos obtenidos por Paloma Valencia, al señalar que estos habrían sido contabilizados a favor de Abelardo de la Espriella.

La falta fue calificada como gravísima

Uno de los aspectos centrales de la decisión es que la Procuraduría calificó la presunta conducta como una falta gravísima, contemplada en el numeral primero del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que establece como falta disciplinaria utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas.

Además, el organismo de control consideró que la conducta habría sido cometida a título de dolo.

En la decisión señaló que Saade, por su condición de embajador, debía conocer las restricciones constitucionales y legales que le impedían intervenir en controversias políticas.

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La Procuraduría también cuestionó que el exfuncionario hubiera utilizado su cuenta personal de X para realizar las publicaciones y sostuvo que esa circunstancia no lo eximía de sus deberes como servidor público.

Al respecto, indicó que una opinión personal puede adquirir una dimensión pública cuando se expresa aprovechando la visibilidad, autoridad o capacidad de convocatoria asociada al cargo.

Defensa

Durante la investigación, la defensa de Alfredo Saade argumentó que las publicaciones correspondían a opiniones personales y que no se había demostrado que hubiera utilizado su cargo de embajador para intervenir en política.

“Las publicaciones fueron la opinión de un ciudadano expresada en su cuenta personal, y no en un acto de embajador”, argumentó la defensa.

Sin embargo, la Procuraduría no acogió esa explicación y sostuvo que el hecho de utilizar perfiles personales en redes sociales no eximía al exembajador del cumplimiento de los principios de imparcialidad que rigen la función pública.

Ahora, el expediente será remitido a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, dependencia que continuará con el trámite correspondiente.