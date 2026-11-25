Las seis organizaciones de productores que participarán en el evento son provenientes de municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC); presentarán productos derivados del cacao con los que buscan abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las economías legales en sus regiones, en una de las principales ferias del cacao y el chocolate en Colombia.

Los visitantes podrán conocer sus productos en el stand 414 del pabellón 6, donde encontrarán chocolates de mesa, chocolatinas con concentraciones de cacao de hasta el 100 % y granos finos de sabor y aroma.

¿Qué organizaciones estarán?

Entre las organizaciones participantes se encuentran:

Chocoamazonic, de El Doncello, Caquetá

Musu Pakarii, de Puerto Guzmán, Putumayo

Cacao Vivo, de Cumaribo, Vichada

Dinka, de Tumaco, Nariño

Serranito, de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Atavikafé, de Santa Marta, Magdalena.

La participación cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidades que respaldan iniciativas productivas en zonas afectadas por el conflicto.

La directora de la ART, Cindy Palma, destacó que estos espacios representan una oportunidad para que las familias productoras fortalezcan sus economías y demuestren que es posible construir alternativas de vida a través de actividades legales y sostenibles.

Actualmente, los proyectos de cacao acompañados por el Gobierno nacional suman 18 iniciativas que benefician a 2.776 familias, de las cuales 1.122 son mujeres.

De esta manera, ChocoShow 2026 se convierte en una vitrina comercial para los productores, que buscan posicionar sus chocolates en nuevos mercados y mostrar cómo el cacao puede contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados por la violencia.

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