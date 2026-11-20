Manizales

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Manizales fijó como plazo límite hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, para cerrar nuevamente sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS si no se concreta un acuerdo de pago por 2600 millones de pesos

El comité de gerencia advirtió el pasado 17 de noviembre que, de no recibir respuestas o giros efectivos durante esta semana, la suspensión de servicios entra en vigor a partir de hoy.

El gerente del hospital, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, reportó que la entidad tiene pendiente el pago de $2.600 millones correspondientes únicamente a la facturación de servicios prestados en octubre, sumados a una cartera acumulada superior a los $20.000 millones que compromete la sostenibilidad financiera de la institución.

A finales de septiembre de 2026, el hospital ya había cerrado sus puertas a esta aseguradora por falta de pagos, pero restableció la atención tras un compromiso del interventor de Nueva EPS para girar $8.000 millones sobre la facturación de ese mes