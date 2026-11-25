En 6AM W de Caracol Radio estuvo el General Óscar Naranjo, negociador plenipotenciario de los diálogos de paz en la Habana quien habló de los retos que tiene el país frente a los problemas de seguridad.

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Seguridad en Colombia:

Sobre la situación de seguridad en el país en la que se han presentado varios atentados en diferentes lugares como el de la Gobernación del Meta y el secuestro en el Éxito de Cartagena, el General (r) Óscar Naranjo comentó que el país acumuló a lo largo de los años una experiencia muy fuerte en el manejo de la situación y este no es un tema que se solucione con bombas.

“Es la visión integral de un Estado que opera de manera integral, que combina la inteligencia, el despliegue militar, la investigación judicial y particularmente el carácter preventivo de una policía profesional. Por lo tanto, no hay fórmulas simplistas que puedan aparecer como una especie de bala de plata mágica que solucione estos problemas”, indicó el General.

Dijo que una de las cosas que se aprendieron en Colombia es que el reto del terrorismo implica que la sociedad esté unida en torno a sus Instituciones para que no se generen dudas sobre la Fuerza Pública, “Los terroristas lo que buscan no es solamente producir daño, sino resquebrajar la unidad institucional. Hago un llamado para que los colombianos no perdamos la confianza en nuestra institucionalidad”.

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Política de orden público:

Frente a la pregunta de que, si el General considera que la política de orden público que está tomando el actual Gobierno puede traer buenos resultados, Naranjo dijo que este momento le recuerda que cuando se firmó el acuerdo de paz había 7 mil hombres en armas, hoy hay cerca de 28mil.

Adicionó que: “el Gobierno actual está enfrentando un acumulado de fortalecimiento que se dio en los últimos años, como resultado de la política de la paz total, que no solamente permitió el aumento en efectivos criminales, la expansión territorial sino que les otorgó estatus”. Una de las políticas que destacó ya que van por buen camino es la Ley de Sometimiento.

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Retos desde la Institucionalidad:

“Uno de los retos más importantes que tiene que asumirse de la institucionalidad y particularmente del gobierno, es que, frente a un ataque terrorista, a una amenaza terrorista, hay que construir una narrativa que realmente alivie el dolor de las víctimas. Una narrativa que al mismo tiempo estimule y motive a los miembros de la fuerza pública para que no bajen la guardia, no claudiquen y mantengan firme su voluntad y estén cerca a los ciudadanos. Y una narrativa pública para que el Estado parezca una especie de padre protector de la sociedad”, comentó el General en 6AM W Caracol Radio.

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