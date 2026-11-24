No atentan solo contra colombianos, sino contra el Estado mismo: gobernadora del Meta tras el ataque
Tras el atentado registrado anoche en la Gobernación del Meta, la mandataria Rafaela Cortés señaló que el hecho dejó 29 heridos.
No atentan solo contra colombianos, sino contra el Estado mismo: gobernadora del Meta tras el ataque
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Este martes, 24 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, entregó el balance oficial tras el atentado con carro bomba registrado anoche en la sede de la Gobernación, en el centro de Villavicencio.
La mandataria departamental confirmó la cifra de personas lesionadas y anunció una recompensa conjunta con la Alcaldía para identificar a los autores.
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