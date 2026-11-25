Enrique Vargas Lleras, hermano menor del fallecido dirigiente Germán Vargas Lleras, interpuso una demanda por injuria contra el excandidato presidencial Roy Barreras. La acción penal se produjo a raíz de las afirmaciones en el más reciente libro de Barreras, ‘Y se los comió el tigre’, donde se relata un presunto ofrecimiento político durante la pasada campaña presidencial.

Según el texto, el entonces candidato Gustavo Petro le propuso a Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras en ese momento, ser su fórmula vicepresidencial. El libro narra que, durante una reunión, Vargas Lleras rechazó la postulación de su esposa con una frase:

“Yo me tardé 25 años en ser vicepresidente y Lucifer, como cariñosamente llamaba a su esposa, quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato”.

Para Enrique Vargas Lleras, estas afirmaciones ensucian la memoria de su hermano. En el documento de la denuncia se señala que “dichas afirmaciones del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre han sido objeto de programas de diversos medios de comunicación de alcance masivo sin tener ningún tipo de retractación por parte del autor del libro. Esta conducta refleja repudio, odio y el único fin de perjudicar la imagen y el buen nombre del Dr. Germán Vargas Lleras”.

En El Reporte Coronell, Barreas defendió su libro como una crónica política que no deshonra a nadie y cuestionó que se demande una obra literaria: “Yo creo que si Germán Vargas Lleras viviera, apelando a sus palabras, diría: ‘¿Qué demandas tan chimbas?’ A propósito de que esta demanda no tiene, por supuesto, ningún futuro”.

En ese sentido, cuestionó el hecho de que se intente judicializar una obra literaria: “Hay quienes quemaban libros, otros los prohíben, otros lo censuran. Bueno, el hermano menor de Germán Vargas Lleras, que también es un personaje menor en la política, ahora demanda por injuria por lo que dice el libro, que al parecer no lo ha leído”.

Barreras insistió en que los hechos narrados no son nuevos y se conocen desde hace cuatro años. Además, afirmó que los encuentros entre Petro y Vargas Lleras están documentados.

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