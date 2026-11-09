El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Roy Barreras hace una “autopsia” de la derrota de la izquierda en Colombia en su nuevo libro

El excandidato presidencial Roy Barreras habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre su nuevo libro titulado “¡Y se los comió el tigre! ¿Por qué perdió la izquierda teniéndolo todo para ganar?“, en el que disecciona el resultado de las elecciones que ganó Abelardo De la Espriella.

Le podría interesar: Iván Cepeda admite que el machismo persiste en el Pacto Histórico y pide cambios

Desde su análisis, Barreras se pone en el lugar de un médico forense, para hacer una “autopsia” de las causas de la derrota del candidato Iván Cepeda, mientras vislumbra las posibilidades que tendría un nuevo proyecto progresista de cara a las próximas presidenciales.

“12′700.000 colombianos no solo sentimos que perdimos, sino que esperamos que en el 2030 pueda ofrecérsele a Colombia una alternativa tranquila, respetuosa, institucional, sin fanatismos", señaló.

“Lo que murió fue una campaña electoral, perdiendo, teniendo todo para ganar. Probablemente era más difícil perder que ganar”, añadió el excongresista.

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 17:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: