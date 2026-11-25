El hermano menor del fallecido dirigente Germán Vargas Lleras entabló en las últimas horas una querella por injuria contra Roy Barreras.

Considera Enrique Vargas Lleras que el más reciente libro de Barreras llamado “Y se los comió el tigre” contiene unas afirmaciones que ensucian la memoria de su difunto hermano.

El texto señala que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro le ofreció a Luz María Zapata, entonces esposa de Germán Vargas Lleras, que fuera su compañera de fórmula como candidata a la vicepresidencia.

Y narra que Petro y Vargas Lleras se reunieron a discutirlo: “Pero para cuando Petro llegó a la reunión, Vargas Lleras ya se había tomado unos cuantos whiskies y, sorpresivamente, le soltó una frase que cambió el rumbo de la conversación y, de paso, de la coalición que gobernaría a Colombia. Le dijo a Petro que lo había pensado mejor y que no le interesaba que su esposa, Luz María, fuera vicepresidenta”.

La frase que, según Roy, soltó Vargas Lleras, QEPD, fue la siguiente: “Yo me tardé veinticinco años en ser vicepresidente y Lucifer (como cariñosamente llamaba a su esposa) quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo, Gustavo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato”.

Hace unos días, cuando surgió la controversia, antes de esta demanda, llamé a doña Luz María Zapata para invitarla aquí al Reporte a hablar de la propuesta y de la reunión.

Ella me dijo que, por el momento, prefería no dar la entrevista, pero me autorizó a citarla en los siguientes términos: “Lo que narra Roy Barreras en el libro es sustancialmente cierto, con dos precisiones”.

Y me contó que esa noche se emborracharon Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro. Y Vargas le dijo a Petro que, en lugar de nominar a Luz María a la vicepresidencia, promovieran a Luis Felipe Henao para encabezar un ente de control.

Luz María Zapata asegura que no se refirieron específicamente a la Fiscalía, pero hablaron de entes de control.

La segunda precisión, según la exesposa, consiste en que Germán Vargas Lleras dijo que a él le había tomado 50 años de su vida llegar a ser vicepresidente, y cuestionó los méritos de ella para ocupar ese cargo.

Como les habíamos contado, Roy habla de 25 años; Luz María dice que fueron cincuenta.

Enrique Vargas dice en la acción penal entablada en las últimas horas: “Dichas afirmaciones del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre han sido objeto de programas de diversos medios de comunicación de alcance masivo sin tener ningún tipo de retractación por parte del autor del libro; esta conducta refleja repudio, odio y el único fin de perjudicar la imagen y el buen nombre del Dr. Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D.), su familia y la organización política de la cual era su líder natural”.

Le pedí al doctor Enrique Vargas Lleras que estuviera hoy con nosotros para debatir las afirmaciones con Roy Barreras, pero me dijo que no lo haría para respetar la reserva.

Además, va a surgir una controversia jurídica interesante porque, mientras el anterior Código Penal permitía expresamente: “Si la calumnia o la injuria afectaran la memoria de una persona difunta, la acción podrá ser intentada por quien compruebe interés legítimo”.

El Código vigente, de 2000, no repitió esa norma. La injuria castiga a quien haga imputaciones deshonrosas “a otra persona”, y en derecho penal no se puede extender un delito por analogía.

El artículo 71 de ese código dice que, si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos. Pero la interpretación que se ha hecho hasta ahora es que se refiere a una persona injuriada en vida que murió antes de querellar o durante el proceso, no a presuntas ofensas hechas después de su muerte.

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