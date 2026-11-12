“Esperó a que mi hermano Germán muriera para calumniarlo”: Enrique Vargas Lleras a Roy Barreras

Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, respondió a los señalamientos del exsenador Roy Barreras en su más reciente libro, “¡Y se los comió el tigre!“.

En el libro, Roy Barreras aseguró que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras le habría pedido al entonces candidato presidencial Gustavo Petro que no le ofreciera a su esposa, Luz María Zapata, ser su formula vicepresidencial.

A Zapata le habían hecho esa propuesta, pero según Roy, Vargas Lleras pidió a Petro que más bien postulara a Luis Felipe Henao para la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, Enrique Vargas le respondió a Roy: “Esperó a que mi hermano Germán Vargas Lleras muriera para calumniarlo y dañar su imagen. Esto no se quedará así. Así como le tocó a su jefe, Gustavo Petro, a usted también le corresponderá retractarse de tantas mentiras y falsedades. Mi hermano está muerto, pero nosotros estamos acá para defender su buen nombre”, dijo.

Y el partido Cambio Radical agregó: “Tuvo más de cuatro años para hacer esos señalamientos. Sin embargo, esperó hasta ahora para lanzar, en un libro, una serie de falsas acusaciones que ya no pueden ser controvertidas por quien señala”.

¿Qué dijo exactamente Roy Barreras en su libro?

“Para cuando Petro llegó a la reunión, Vargas Lleras ya se había tomado unos cuantos whiskies y, sorpresivamente, le soltó una frase que cambió el rumbo de la conversación y de paso de la coalición que gobernaría a Colombia. Le dijo a Petro que lo había pensado mejor y que no le interesaba que su esposa Luz María fuera vicepresidenta: «Yo me tardé veinticinco años en ser vicepresidente y Lucifer [como llamaba a su esposa] quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo, Gustavo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general de la Nación. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato».

Petro, tranquilo y sin salirse de casillas, le hizo saber que los órganos de control no hacían parte de acuerdos políticos, su decisión era desde entonces elaborar ternas de mujeres para avanzar en el cierre de brechas de género y elegir al frente de los órganos de control personas independientes que incluso él no conociera. Así lo hizo en su gobierno en los casos de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. Entregarle la Fiscalía General a un aparato político, como había ocurrido en el pasado, no era algo que estuviera dispuesto a hacer, así que Petro dio por finalizada la reunión, con lo que la opción de la esposa de Vargas Lleras se terminó esa noche"