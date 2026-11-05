Aviadores advierten fallas en control radar de Bogotá: “desde 2015 los equipos no son actualizados”

Operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. (Colprensa - Álvaro Tavera)

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), el capitán Germán Roa alertó por fallas recurrentes en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado: “No hay una cabeza que se encargue de ordenar ese mantenimiento”.

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