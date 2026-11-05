Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 nov 2026 Actualizado 11:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Aviadores advierten fallas en control radar de Bogotá: “desde 2015 los equipos no son actualizados”

El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), cuestionó la falta de mantenimiento en sistemas de navegación aérea: “las fallas no son nuevas”

Operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), el capitán Germán Roa alertó por fallas recurrentes en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado: “No hay una cabeza que se encargue de ordenar ese mantenimiento”.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado