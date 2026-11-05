Aviadores advierten fallas en control radar de Bogotá: “desde 2015 los equipos no son actualizados”
El capitán Germán Roa, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), cuestionó la falta de mantenimiento en sistemas de navegación aérea: “las fallas no son nuevas”
En entrevista con Julio Sánchez Cristo, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), el capitán Germán Roa alertó por fallas recurrentes en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado: “No hay una cabeza que se encargue de ordenar ese mantenimiento”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...