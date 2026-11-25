“Me dijeron que estaba bien, que orara por ella”: Familiar de una liberada del Éxito de Cartagena

Óscar Botero, familiar de Lizeth Quintana, una de las personas retenidas en el Éxito de Cartagena, contó en 6AM W de Caracol Radio cómo fue la experiencia de su esposa y el momento de la liberación.

Liberación

“Mi esposa, Lizeth Quintana, me llamó a las dos de la mañana, y me dijo que la habían liberado, que había llegado la policía y la habían rescatado y que la iban a traer al Gaula en el barrio Manga. La noté tranquila en ese momento y estoy esperando recibirla”, contó Botero.

Dijo que su esposa administra un restaurante en el barrio Los Alpes, ubicado a cuadra y media del Éxito de Cartagena. Sobre las ocho de la mañana fue a comprar al almacén y unos minutos después Óscar recibió una llamada de Lizeth donde le dijo: “Están asaltando, están robando”.

Sobre el mediodía Óscar recibió una llamada del teléfono de otra persona donde le indicaron que ella estaba bien y le manda a decir que orara por ella, luego de eso no volvió a saber nada de ella sino hasta las 2 de la mañana cuando fue liberada.

¿Cómo fueron los momentos del secuestro?

Botero relató a 6AM W de Caracol Radio que todo el tiempo estuvieron preocupados y angustiados sin saber de ella y pensando que le podrían hacer algo malo.

Respuesta de las autoridades

En el momento, los liberados se encuentran en medio de las respectivas entrevistas para tomar testimonios, fueron valorados por los médicos y se está esperando que salgan para poder hablar con sus familiares.

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