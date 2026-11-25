Autoridades ingresaron al Éxito Cartagena tras agotar las instancias de negociación. Un importante componente de Fuerzas Especiales tomó las instalaciones del establecimiento ubicado sobre la Av. Pedro de Heredia, al sur de esta capital.

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La información que se ha revelado es que hay un muerto, cuatro capturados y un uniformado lesionado. Los rehenes fueron liberados sanos y salvos.

El mismo Presidente Abelardo de la Espriella lideró el operativo y sobre la una de la mañana finalizó el operativo que acabo con 17 horas de angustias de quienes se encontraban dentro de El Éxito Cartagena, así como de sus familiares y del resto de habitantes de la ciudad.

“A la 1:30 de la madrugada desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fuerzas Militares, se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribe a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial. Lo que estaba ocurriendo, autorice ese operativo que, como digo ha resultado absolutamente exitoso, uno de los bandidos fue dado de baja, se le dio la oportunidad de qué se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia, cuando El Estado se decide, nunca pierde todo aquel que pretende arrodillar al estado al gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este gobierno y de nuestra fuerza pública. Felicito a todos los miembros de la policía de las fuerzas militares por esta operación, gracias también al alcalde de Cartagena que ha estado aquí pendiente desde el primer momento y tengan la certeza de que este es un Gobierno, que defiende su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente, y de caerle a todos los bandidos, con mano de hierro, y más que nunca estoy firme por la patria y que viva Cristo Rey.”

Sobre la operación; hombres con armamento largo, miras telescópicas, utilizando bombas de estruendo y el apoyo de un helicóptero de la Policía Nacional, fueron lideradas las acciones.