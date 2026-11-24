Transcaribe mantiene desvío en la Avenida Pedro de Heredia a la altura de Éxito Cartagena
Aeropuerto Rafael Núñez restablece operaciones normales de salidas y llegadas de vuelos comerciales
Por situación de orden público en La Castellana, en sentido ida, las rutas T100E, T101, T102, T103 y X106 se están desviando desde El Amparo por la Transversal 54 (avenida del Bosque), integrándose nuevamente al carril solo bus en Bazurto. En sentido vuelta aplica el mismo desvío a la inversa.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez informa que se empieza a restablecer operación tras situación en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena
Esto, tras la decisión de la autoridad aeronáutica de restringir / desviar algunas aeronaves, a razón del evento ocurrido en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena, la operación de la terminal está siendo restablecida de manera paulatina.
A los pasajeros, se les recomienda validar sus itinerarios con las aerolíneas en las que desarrollarán sus viajes, toda vez que estos podrían haber tenido alguna modificación.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...