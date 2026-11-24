Transcaribe mantiene desvío en la Avenida Pedro de Heredia a la altura de Éxito Cartagena

Por situación de orden público en La Castellana, en sentido ida, las rutas T100E, T101, T102, T103 y X106 se están desviando desde El Amparo por la Transversal 54 (avenida del Bosque), integrándose nuevamente al carril solo bus en Bazurto. En sentido vuelta aplica el mismo desvío a la inversa.

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El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez informa que se empieza a restablecer operación tras situación en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena

Esto, tras la decisión de la autoridad aeronáutica de restringir / desviar algunas aeronaves, a razón del evento ocurrido en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena, la operación de la terminal está siendo restablecida de manera paulatina.

A los pasajeros, se les recomienda validar sus itinerarios con las aerolíneas en las que desarrollarán sus viajes, toda vez que estos podrían haber tenido alguna modificación.