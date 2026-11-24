Fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación del alcalde Dumek Turbay para articular acciones y hacer seguimiento permanente a la situación en el sector de La Castellana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

También unidades de Infantería de Marina se encuentran desplegadas en los alrededores del Centro Comercial La Castellana, en coordinación con Policía de Cartagena y la Policía de Colombia, para brindar apoyo a las labores de rescate y atención de la emergencia que se registra en este sector.

Desde el lugar, nuestros uniformados apoyan las acciones interinstitucionales y permanecen atentos al desarrollo de la situación, sumando capacidades y esfuerzos para contribuir a la protección de la vida y la seguridad de la comunidad.