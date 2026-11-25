Una serie de muertes en extrañas circunstancias tiene en alerta a las autoridades de Medellín y a los habitantes del corregimiento de Santa Elena. En apenas cinco meses, seis jóvenes amigos, de entre 16 y 20 años, fueron encontrados sin vida bajo el mismo modo.

Las similitudes entre los fallecimientos llevaron a la administración distrital a solicitar la intervención de la Fiscalía General de la Nación para determinar si existe una relación entre los casos y esclarecer las causas detrás de estas muertes.

En diálogo con el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, reveló que se conformó una mesa de trabajo interinstitucional para analizar lo ocurrido y prevenir nuevos casos.

Entre las principales hipótesis que manejan las autoridades figura una presunta dinámica grupal que habría derivado en un pacto entre los jóvenes.

“Lo que se ha manifestado la misma comunidad, que ahí es como un acuerdo entre los jóvenes de suicidarse. Unos hablan de temas de brujería, otros dicen que ahí es unos temas de juegos y que hay temor de que continuara. Entonces por eso armamos una mesa de trabajo donde está seguridad, Secretaría de Salud, juventud, diferentes entidades”, explicó el secretario.

La seguidilla de muertes que tiene en alerta a Santa Elena

Según se conoció, el primer fallecimiento ocurrió en marzo. La víctima era una exestudiante de una institución educativa, quien fue encontrada sin vida horas después de salir de su vivienda.

A partir de entonces comenzó una seguidilla de fallecimientos de jóvenes en circunstancias similares, hasta el caso de Alejandro Grajales Alzate, ocurrido en agosto.

El adolescente fue encontrado sin vida en una zona boscosa del sector El Salado. Era reconocido por su participación en el Desfile de Silleteros de 2025, en la categoría Junior, luego de ganar una convocatoria orientada a promover el relevo generacional de la tradición silletera.

Aunque los fallecimientos han sido catalogados inicialmente como suicidios, las características comunes de los casos despertaron inquietudes entre las autoridades distritales, que consideran necesario profundizar en las investigaciones.

Una de las principales preocupaciones de la administración distrital es determinar si hubo personas externas que pudieron influir, presionar o inducir a los jóvenes.

Otra de las líneas de análisis de las autoridades busca establecer si las muertes registradas en Santa Elena podrían tener relación con otros casos ocurridos de manera aislada en Medellín y el Valle de Aburrá.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín explicó que esta es una de las tareas pendientes con la Fiscalía y los profesionales de psicología, quienes buscan identificar características comunes y posibles factores de riesgo.

Paralelamente, la administración distrital adelanta una intervención en el corregimiento para acompañar a las familias de los jóvenes y establecer contacto con instituciones educativas, líderes comunitarios y organizaciones del territorio para evitar que los casos se repitan.