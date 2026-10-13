Puerto Antioquia tendrá conexión marítima semanal directa con Asia

Medellín, Antioquia

Puerto Antioquia anunció el inicio oficial del servicio marítimo PEX2, de la naviera CMA CGM, que conectará semanalmente a la terminal de Urabá con los principales puertos de Asia, incluido China. La nueva ruta busca ampliar las alternativas para el comercio exterior colombiano y facilitar el transporte de mercancías hacia Antioquia.

El servicio será atendido por buques con capacidad promedio de 16.000 TEUs y hasta 366 metros de eslora. Los tiempos de tránsito desde Asia hasta Puerto Antioquia estarán entre 34 y 36 días, dependiendo del puerto de origen.

“Con esto Puerto Antioquia reafirma su compromiso con la competitividad y la logística del país, sumando más coberturas, más servicios y más rutas a todos nuestros usuarios de comercio exterior en el país y en Antioquia”.

Así lo afirmó Ginna Castro Mican, vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, al anunciar la puesta en marcha de la conexión.

Asia representa el 52 % del comercio colombiano en contenedores

Según las cifras entregadas por el puerto, el 52 % del comercio colombiano en contenedores proviene de Asia. Con el servicio PEX2, la terminal completa su cobertura de los principales mercados del comercio exterior, después de incorporar conexiones con Estados Unidos, Europa e intra-LATAM.

La conexión también busca atender la demanda de los importadores antioqueños. De acuerdo con el boletín, entre el 20 % y el 22 % de las importaciones que llegan de Asia a Colombia tienen como destino final Antioquia.

La ubicación de Puerto Antioquia en Urabá representa una alternativa para acercar la carga a su destino. El puerto señala que se encuentra aproximadamente a 290 kilómetros de Antioquia, lo que permitiría reducir las distancias terrestres frente a otras opciones portuarias utilizadas para transportar mercancías hacia el departamento.

Puerto Antioquia reporta atención de camiones en 18 minutos

La terminal también destacó sus tiempos de operación. Durante sus primeros ocho meses de funcionamiento, reportó un promedio de 18 minutos para atender camiones. En las operaciones de doble ciclo —cuando un transportador entrega un contenedor y retira otro en el mismo procedimiento—, los tiempos se ubican entre 28 y 30 minutos.

Estos tiempos, sumados a la nueva conexión marítima, representan una alternativa para agilizar el traslado de mercancías y el retorno de contenedores vacíos, así como para reducir los costos asociados al transporte terrestre.

Con la incorporación del PEX2, Puerto Antioquia completa 10 servicios regulares de línea. La nueva ruta semanal amplía las opciones para importadores y exportadores y fortalece la oferta de conectividad internacional desde el Urabá antioqueño.