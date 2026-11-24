El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó que conversaciones que fueron extraídas del celular de Day Vásquez serán incluidas en el juicio contra Nicolás Petro.

Fueron admitidas los chats con el hijo del expresidente Gustavo Petro, Camilo Burgos y Máximo Noriega.

“En lo que aquí interesa, fueron decretadas las conversaciones sostenidas por Daysuris Vásquez con Nicolás Petro Burgos, Camilo Burgos Soto, Máximo José Noriega Rodríguez y la interlocutora identificada como Skarleth”, indicó el magistrado Demóstenes Camargo De Ávila.

Lea también: Tribunal de Barranquilla se pronuncia sobre pruebas en caso Nicolás Petro

Asimismo, indicó que “son esas conversaciones, con el alcance fijado en el decreto probatorio, y no cualquier otra información que eventualmente repose en la extracción forense del dispositivo, las que la Fiscalía se encuentra habilitada para introducir y hacer valer como prueba en el juicio”.

Durante la mañana de este lunes, el Tribunal Superior de Barranquilla dio a conocer cuáles serán las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio contra Nicolás Petro.