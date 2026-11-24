Tribunal admite conversaciones en el celular de Day Vásquez para el juicio contra Nicolás Petro
Entre las conversaciones admitidas se encuentran las sostenidas con Camilo Burgos y Máximo Noriega.
El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó que conversaciones que fueron extraídas del celular de Day Vásquez serán incluidas en el juicio contra Nicolás Petro.
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Fueron admitidas los chats con el hijo del expresidente Gustavo Petro, Camilo Burgos y Máximo Noriega.
“En lo que aquí interesa, fueron decretadas las conversaciones sostenidas por Daysuris Vásquez con Nicolás Petro Burgos, Camilo Burgos Soto, Máximo José Noriega Rodríguez y la interlocutora identificada como Skarleth”, indicó el magistrado Demóstenes Camargo De Ávila.
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Asimismo, indicó que “son esas conversaciones, con el alcance fijado en el decreto probatorio, y no cualquier otra información que eventualmente repose en la extracción forense del dispositivo, las que la Fiscalía se encuentra habilitada para introducir y hacer valer como prueba en el juicio”.
Durante la mañana de este lunes, el Tribunal Superior de Barranquilla dio a conocer cuáles serán las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio contra Nicolás Petro.