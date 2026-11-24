Guarne, Antioquia

Tras la polémica suscitada en el Oriente antioqueño por presuntas restricciones al ejercicio periodístico y altercados al término de una jornada institucional el pasado 21 de noviembre, el alcalde de Guarne, Diego Mauricio Grisales Gallego, se pronunció oficialmente para entregar su versión de los hechos. El episodio ocurrió en el colegio La Inmaculada Concepción, luego de que finalizara una reunión convocada para dialogar sobre el Área Metropolitana.

Según explicó la administración municipal, al concluir ese espacio público, tres ciudadanos solicitaron conversar sobre el proyecto de vivienda Arrayanes. Para atender la petición, se acordó un encuentro de carácter privado en un salón cerrado de la institución educativa, en el cual no estaba prevista la cobertura de medios de comunicación.

La grabación no autorizada y el debate sobre derechos fundamentales

De acuerdo con el relato del mandatario, durante la conversación ingresó una periodista que comenzó a grabar sin contar con el consentimiento de los presentes. Ante esta situación, Grisales Gallego manifestó expresamente que no autorizaba el registro audiovisual por tratarse de un espacio privado, comprometiéndose a responder sus preguntas una vez finalizara la reunión.

Aunque el alcalde afirmó respetar la libertad de prensa y el derecho ciudadano a recibir información, sostuvo que estos principios no pueden desconocer otras garantías constitucionales como el derecho a la intimidad. «La libertad de prensa es esencial en una democracia, pero su ejercicio también exige responsabilidad y respeto por los demás», señaló en su comunicado.

Desmentido de agresiones y aclaración sobre un segundo altercado

Frente a los señalamientos que lo vinculaban con posibles maltratos hacia la comunicadora, el mandatario negó de forma categórica haber ejercido agresión física o verbal. Admitió haber levantado la voz para expresar su inconformidad debido a que la grabación continuó pese a sus reiteradas solicitudes para detenerla, pero insistió en que su reacción se limitó a reclamar privacidad.

Asimismo, el alcalde se desvinculó de un segundo altercado registrado al finalizar la jornada en las instalaciones del plantel. Aseguró que se trató de un hecho aislado en el que no tuvo ninguna participación, por lo que pidió a la opinión pública no atribuirle responsabilidad por esa situación.

Disposición al diálogo con los medios de comunicación

Finalmente, la Alcaldía de Guarne reiteró su apertura permanente al escrutinio público, las investigaciones periodísticas y el diálogo abierto con la ciudadanía. El mandatario enfatizó que continuará atendiendo las inquietudes y críticas de la prensa, siempre bajo un marco de respeto mutuo por los derechos de todos los involucrados.