Antioquia

En lo corrido de 2026, 106 mujeres han sido víctimas de presuntos feminicidios en Antioquia, dos casos más que los registrados el año anterior, según cifras de la Gobernación.

El preocupante panorama se conoce en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, una fecha que busca visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres y promover acciones para prevenirlas.

De acuerdo con los datos oficiales, el Norte y Urabá figuran entre las subregiones del departamento con mayor número de casos de violencia contra las mujeres.

Aunque las cifras evidencian una tendencia a la disminución de los casos reportados de violencia intrafamiliar y sexual, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia advirtió que este comportamiento no necesariamente refleja una reducción real de las agresiones, debido al alto subregistro.

“Esto se encuentra muy arraigado en la cultura y en esas formas de relacionamiento, sabemos que en muchos lugares que no hay tantos reportes, que incluso no tenemos tantas llamadas al 123 Mujer Antioquia, no significa que no haya violencias, porque cuando vamos entonces con las duplas psicojurídicas, lo que encontramos es que la violencia se encuentra normalizada”, explicó Carolina Lopera, secretaria de las Mujeres en Antioquia.

Ante este panorama, la administración departamental adelanta intervenciones a través de las duplas territoriales en los municipios y subregiones donde se han identificado reducciones en los reportes, con el propósito de fortalecer las rutas de atención y facilitar el acceso de las víctimas a los mecanismos de protección.

Antioquia destinó $14.000 millones para atender las violencias de género

Durante 2026, la Gobernación de Antioquia destinó 14.000 millones de pesos para fortalecer los mecanismos de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia, lo que representa un incremento del 43 % frente a 2025.

Estos recursos están destinados al funcionamiento de la Línea 123 Mujer Antioquia, los hogares de protección y las duplas territoriales. Además, por primera vez, la línea de atención recibe recursos del Fondo de Seguridad Territorial.

En el marco de la conmemoración del 25N, la Secretaría de las Mujeres insistió en la necesidad de visibilizar y dejar de normalizar aquellas formas de violencia que suelen pasar inadvertidas en la sociedad y cuya prevención resulta fundamental para evitar agresiones de mayor gravedad.

La Gobernación de Antioquia reconoció que, pese a los esfuerzos institucionales, las violencias basadas en género continúan siendo una problemática arraigada en la sociedad y presente en las nueve subregiones del departamento.