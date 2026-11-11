Registraduría ultima detalles para consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Registrador Hernán Penagos en preparativos de las elecciones de la consulta popular de la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Cortesía: Registraduría.

Medellín

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en los preparativos para la consulta popular que definirá si se constituye o no el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás el próximo 29 de noviembre.

Para ultimar los detalles, se adelantó un Comité Departamental de Garantías Electorales en el municipio de Rionegro, en el que se analizaron los aspectos logísticos, de seguridad y democráticos para una adecuada jornada en el último domingo del presente mes.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, indicó que en este comité participaron las autoridades locales, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, la fuerza pública y de aquellos que están por cada una de las alternativas, por el sí, por el no y por el abstencionismo.

¿Qué municipios participarán en la consulta?

La consulta popular para la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás se efectuará en los municipios de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer.

Censo electoral

Para esta consulta se tiene un total de 383.952 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres.

La Registraduría Nacional instalará 87 puestos de votación, de los cuales 51 son urbanos, 35 rurales y uno en la cárcel, que contarán con 501 mesas.

El registrador explicó que la ciudadanía puede salir el próximo 29 de noviembre a ejercer su derecho al voto; “ya está todo el procedimiento operativo y logístico en camino, designados los puestos, las mesas de votación, los jurados de cada una de esas mesas y también los testigos electorales que quieran participar.

El funcionario también explicó que se cuenta con el apoyo de todas las autoridades y fuerza pública, quienes garantizarán el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía.

¿Cómo quedaría aprobada el Área Metropolitana?

La Registraduría Nacional del Estado Civil explicó que, de acuerdo con el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Ley 1993 de 2019, “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que “el próximo 29 de noviembre, mis paisanos de los ocho municipios del Valle San Nicolás podrán ir a las urnas y decir sí o no sobre esta figura asociativa”.

El mandatario seccional explicó que “el umbral que se requiere está más o menos en cerca de 20,000 personas que deben participar en el proceso electoral para que cobre validez”.

Siguientes pasos para la elección

En total son 3.600 jurados de votación, cuyo sorteo de designación será el próximo viernes, 13 de noviembre.

La capacitación para los jurados serán el próximo 26 y 27 de noviembre.

También se continúa el trabajo articulado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil con las autoridades municipales y departamentales, los organismos de control, la fuerza pública y todos los actores en el proceso electoral, para ultimar los detalles de esta consulta popular.