Conozca hasta cuándo tiene plazo para inscribirse en la Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia. Fotos SENA y Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, abrió oficialmente la convocatoria nacional para conformar el Banco de Instructores para el año 2027. El proceso estará habilitado el próximo 30 de noviembre de 2026, y busca conectar a más de 20.000 técnicos, tecnólogos, profesionales y expertos para la capacitación de los 118 centros de formación del país.

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De acuerdo con la convocatoria de la entidad, se trata de un proceso público de mérito, basado en la experiencia laboral y en las habilidades pedagógicas.

Los interesados deben tener en cuenta que, el proceso de selección no se realizará por las habituales plataformas en las que anteriormente se aplicaba a dichas vacantes. Por lo que, quienes hayan participado en años previos deberán crear una cuenta nueva y cargar nuevamente sus documentos de soporte.

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¿Cuál es el salario de un instructor del SENA?

En Colombia, la remuneración de los instructores del SENA varía según el tipo de vinculación (planta o contrato de prestación de servicios) y el perfil académico del aspirante. Según el Decreto No. 0386 del 2026, para los cargos de planta, la escala salarial vigente que contempla 20 grados salariales con asignaciones básicas mensuales que oscilan entre $4.871.607 a $8.156.201

En el caso de los contratos por prestación de servicios, los honorarios se definen de acuerdo con las tablas oficiales de la entidad y del nivel educativo, el cual puede ser técnico, tecnólogo, profesional o posgrado.

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Fechas clave para la convocatoria del Banco de Instructores

Las inscripciones iniciaron este 23 de noviembre, consecuente a ello, el cierre de inscripciones será el 30 de noviembre, el SENA adelantará la fase de verificación documental y preselección entre el 4 y el 20 de diciembre de 2026.

Pasos para inscribirse en la plataforma del Banco de Instructores:

El registro es gratuito y se realiza a través del portal oficial SENA ( pestaña Empleabilidad > Banco de Instructores SENA 2027 ) o directamente en el aplicativo del Banco de Instructores SENA siguiendo estos pasos:

Creación de cuenta y aceptación de términos. El aspirante debe ingresar su tipo y número de documento, registrar un correo electrónico, crear una contraseña y aceptar los términos de uso del aplicativo. Diligenciamiento de la hoja de vida. El sistema guía al usuario por ocho secciones diferentes para completar todos sus datos personales y laborales. Carga de soportes obligatorios. Todos los títulos y certificados laborales. Solo los registros con el soporte cargado podrán seleccionarse al momento de aplicar. Postulación a la necesidad. Al finalizar la hoja de vida, debe ingresar a explorar necesidades, filtrar por ocupación, ubicación y postularse a la oferta que se ajuste a su perfil.

Finalmente, la entidad resaltó que quedar seleccionado en el Banco de Instructores no garantiza una contratación automática, pues la vinculación dependerá de la planeación académica y la disponibilidad presupuestal de cada centro de formación en 2027.

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