La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Consejería de Relaciones Internacionales de la Secretaría General de la ciudad, desde el 23 al 29 de noviembre, trae cinco oportunidades para los interesados en el conocimiento, la innovación y el crecimiento profesional.

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Las cinco oportunidades están dirigidas a perfiles como jóvenes y estudiantes, trabajadores y profesionales, emprendedores, investigadores y personas interesadas en desarrollar y mejorar habilidades digitales y académicas.

Cada programa ofrece beneficios diferentes:

Cursos virtuales gratuitos

Premios de hasta USD 12.000 para emprendedores

Descuentos académicos y apoyos económicos para estudiar en España

Financiación para proyectos tecnológicos

5 convocatorias internacionales para Bogotá

Cada convocatoria tiene sus propios requisitos:

1. Dominio de la inteligencia artificial para el futuro

La Organización de los Estados Americanos (OEA), por medio de su Academia para Jóvenes en Tecnologías Transformadoras, invita a fortalecer sus conocimientos a través de cursos virtuales gratuitos en inteligencia artificial, programación, análisis de datos y visión por computador.

Algunos cursos ofrecen certificados de formación. Para participar, solo es necesario conexión a internet y registrarse en la plataforma; consulte los requisitos específicos de cada programa.

Por el momento, no hay fecha límite general anunciada.

2. Competencia internacional: incentivo de USD 12.000

La Universidad de Delaware, a través de Horn Entrepreneurship, invita a los jóvenes a participar en el Diamond Challenge 2027, la competencia internacional que conoce el talento juvenil, la creatividad y las ideas innovadoras de las nuevas generaciones.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años interesados en desarrollar propuestas de emprendimiento o innovación social en equipos de dos a cuatro integrantes.

Ofrece una bolsa global de USD 100.000 en premios, con reconocimientos de USD 12.000 para los primeros lugares de cada categoría, además de conectar con una comunidad internacional de jóvenes innovadores.

Para participar, los interesados deben contar con un asesor adulto y su propuesta debe estar redactada en inglés.

Fecha de cierre: 14 de enero de 2027, a las 5:00 p. m. (hora de Bogotá).

3. Maestrías y MBA en España

ESCP Business School, en alianza con COLFUTURO, ofrece oportunidades para que profesionales de Bogotá fortalezcan la formación académica y proyecten su carrera internacional mediante estudios de maestría y MBA en España.

La oferta contempla áreas como administración de empresas, negocios, marketing, turismo y gestión de proyectos.

Los seleccionados podrán acceder a descuentos hasta del 100 % y apoyos económicos de 10.000 euros, de acuerdo con las condiciones y cupos disponibles.

La participación está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por las instituciones.

Fecha de cierre: 4 de marzo de 2027.

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4. Proyectos tecnológicos: Incentivo de hasta USD 125.000

La Fundación Mozilla invita a innovadores, investigadores y emprendedores de Bogotá a participar en Mozilla Fellowships 2027–2028, iniciativa internacional que quiere impulsar proyectos tecnológicos que buscan una mejora en la sociedad.

Serán 10 participantes seleccionados que podrán recibir apoyos económicos de USD 100.000 o USD 125.000, según la modalidad. Los recursos incluyen financiación para desarrollar sus propuestas.

Fecha de cierre: 18 de diciembre de 2026, a las 2:59 a. m. (hora de Bogotá).

Emprendimientos que cruzan fronteras hasta Chile

Start-Up Chile, iniciativa de Corfo, invita a emprendedores de Bogotá a participar en Ignite 2026, un programa internacional hecho para impulsar startups innovadoras que buscan fortalecer sus modelos de negocios y expandirse hacia nuevos mercados.

La iniciativa está dirigida a aquellos con un producto funcional, validación temprana y menos de tres años de desarrollo.

Los seleccionados accederán a un programa de aceleración de cuatro meses, mentorías especializadas y conexiones con el ecosistema internacional de emprendimiento.

Además, Start-Up Chile ofrece financiación de 30 millones de pesos chilenos, con posibilidad de acceder a 20 millones adicionales, de acuerdo con las condiciones del programa.

Fecha de cierre: 24 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas de Chile.

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