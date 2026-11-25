Escarlatas y azucareros se enfrentan en el Pascual Guerrero por la segunda fecha del Grupo B.

América de Cali y Deportivo Cali protagonizan este martes 24 de noviembre una nueva edición del clásico vallecaucano, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Ligacolombiana. El compromiso se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 p. m.

Ambos equipos llegan con un punto en la tabla de posiciones, luego de empatar en sus respectivos compromisos de la primera jornada. América igualó 2-2 en su visita a Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Cali empató 0-0 frente a Millonarios en condición de local.

Le puede interesar: Video: Cucho Hernández regresa con doblete de golazos en triunfo del Real Betis por Champions

El conjunto escarlata, dirigido por David González, buscará aprovechar su localía para conseguir los tres puntos y tomar ventaja en el grupo. Entre sus principales alternativas ofensivas aparecen Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Adrián Ramos.

Por su parte, el equipo azucarero intentará prolongar su buen momento defensivo y conseguir una victoria que le permita escalar posiciones. Los dirigidos por Rafael Dudamel acumulan tres empates consecutivos y no han recibido goles en siete de sus últimos diez compromisos.

También lea: Davinson Sánchez, el MVP del partido en triunfo del Galatasaray sobre Aston Villa en Champions

El antecedente más reciente entre ambos se presentó el pasado 7 de noviembre, también en el Pascual Guerrero, cuando igualaron 0-0 en un partido que estuvo condicionado por un fuerte aguacero que retrasó su inicio. Además, América no ha podido marcarle al Deportivo Cali en los dos clásicos disputados durante 2026.

Siga acá la transmisión del partido:

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido: