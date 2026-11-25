🔴EN VIVO América vs. Deportivo Cali HOY: minuto a minuto y transmisión del clásico vallecaucano
Escarlatas y azucareros se enfrentan en el Pascual Guerrero por la segunda fecha del Grupo B.
América de Cali y Deportivo Cali protagonizan este martes 24 de noviembre una nueva edición del clásico vallecaucano, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Ligacolombiana. El compromiso se disputa en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 8:30 p. m.
Ambos equipos llegan con un punto en la tabla de posiciones, luego de empatar en sus respectivos compromisos de la primera jornada. América igualó 2-2 en su visita a Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Cali empató 0-0 frente a Millonarios en condición de local.
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El conjunto escarlata, dirigido por David González, buscará aprovechar su localía para conseguir los tres puntos y tomar ventaja en el grupo. Entre sus principales alternativas ofensivas aparecen Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Jhon Murillo y Adrián Ramos.
Por su parte, el equipo azucarero intentará prolongar su buen momento defensivo y conseguir una victoria que le permita escalar posiciones. Los dirigidos por Rafael Dudamel acumulan tres empates consecutivos y no han recibido goles en siete de sus últimos diez compromisos.
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El antecedente más reciente entre ambos se presentó el pasado 7 de noviembre, también en el Pascual Guerrero, cuando igualaron 0-0 en un partido que estuvo condicionado por un fuerte aguacero que retrasó su inicio. Además, América no ha podido marcarle al Deportivo Cali en los dos clásicos disputados durante 2026.