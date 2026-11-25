David González, tras victoria sobre el Cali: “Un clásico se gana como sea” // Tomado de YouTube DIMAYOR

América de Cali consiguió una victoria importante en el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.

Después del compromiso, David González, entrenador Escarlata, analizó el rendimiento de su equipo, reconoció las dificultades que aparecieron durante el segundo tiempo y resaltó la importancia anímica de sumar los tres puntos en un partido de esta magnitud.

El entrenador consideró que América fue superior durante la primera mitad y logró ejecutar buena parte de su propuesta ante un rival que optó por esperar y buscar espacios para atacar al contragolpe.

“En el primer tiempo fuimos muy superiores. Me parece que nosotros estuvimos finos. El gol del ‘Titi’ Rodríguez nos golpeó un poco y nos costó; después nos quedamos sin energía, pero aun así, ganar un clásico se gana como sea”, explicó González.

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El técnico también señaló que el triunfo puede representar un impulso importante para afrontar una fase en la que cada encuentro tiene un valor determinante. América deberá administrar las cargas físicas y aprovechar el regreso progresivo de algunos futbolistas para mantener la competitividad.

El liderazgo del grupo y la recuperación

González destacó la importancia de mantener al plantel alejado tanto de las críticas como de los elogios excesivos. “De lo malo uno puede sacar una autocrítica y cosas muy buenas. Y de lo bueno es hasta más peligroso, porque uno puede enceguecerse, pensar que todo anda bien y elevarse un poco”, comentó.

En ese proceso, reconoció el aporte de los referentes del vestuario, entre ellos Adrián Ramos, Marlon Torres y Rafael Carrascal, quienes mantienen una comunicación constante con el cuerpo técnico y cumplen un papel importante en el liderazgo del grupo.

El entrenador también explicó que, debido al calendario y al poco tiempo entre partidos, la prioridad está puesta en la recuperación. La alimentación, el descanso y las sesiones regenerativas hacen parte de la planificación, mientras que los aspectos tácticos se trabajan mediante análisis y herramientas audiovisuales.

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Tomás Ángel, protagonista de la victoria

Finalmente, David González dedicó unas palabras especiales a Tomás Ángel, autor de dos goles en el clásico. El técnico valoró especialmente la manera en que el delantero resolvió las acciones y su capacidad para responder en un compromiso de alta exigencia.

“Tomás se merece una mención especial. Todos sabemos lo que ha pasado durante el semestre, con altas y bajas, pero en un partido de este calibre hacer dos goles y hacerlos de la manera en que los hizo, porque fueron dos goles de nueve, tiene mucho mérito”, afirmó.

El triunfo le permite al América sumar confianza en el inicio de los cuadrangulares, aunque González fue claro en que no hay margen para relajarse: cada partido que viene será una nueva final en la búsqueda del objetivo.